Çanakkale'de Çalıntı Kamyonet Kazası: 1 Ölü

Çanakkale'de çalıntı kamyonetle şarampole uçtu: 1 ölü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de çalıntı kamyonetle şarampole uçan ve sürücü belgesi bulunmayan 36 yaşındaki Efkan Orhan sıkıştığı kamyonet içinde feci şekilde can verdi.

Kaza saat 11.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolu Dümrek Köy yolu kavşağında meydana geldi. Ezine'den Çanakkale yönüne giden Efkan Orhan idaresindeki 16 BCK 620 plakalı kamyonet, Dümrek köyü yol ayrımındaki kaldırıma çarparak kontrolden çıktı, şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada kamyonetin ön kısmı tamamen hurdaya dönerken, sürücü ise kamyonet içinde sıkıştı. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği sürücü Efkan Orhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından kamyonet içerisinden çıkarılan Efkan Orhan'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonetin çalıntı olduğu ortaya çıktı

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan hayatını kaybeden sürücü Efkan Orhan'ın, sürücü belgesinin olmadığı öğrenilirken, kamyonetin Balıkesir'in Edremit ilçesinden çalıntı olduğu ve D.P. tarafından Edremit Polis Merkezi'ne kamyonetle ilgili çalıntı ihbarında bulunduğu tespit edildi.