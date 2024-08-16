Çanakkale'de Büyükanafarta köyü yakınlarında çıkan yangın dron ile görüntülendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında elektrik direğinden çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının çıkış noktası dron ile görüntülendi. Yangında 700 hektar alan etkilendi.

Çanakkale'de dün sabah saat 09.51 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadan ise 69 kara aracı ve 450 personelle müdahale edildi. Yangında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı, Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu yarlarının bir bölümü alevlerden etkilendi.

Elektrik direğinden çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının çıkış noktası dron ile görüntülendi. Görüntülerde elektrik direği çevresinde başlayan yangının ziraat alanı üzerinden ormanlık alana sıçradığı görülüyor. - ÇANAKKALE