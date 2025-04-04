Çanakkale'de Bot Faciası: 9 Göçmen Hayatını Kaybetti, 25 Kişi Kurtarıldı, Kayıp Çocuk İçin Arama Devam Ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği, 25 kaçak göçmenin ise sağ kurtarıldığı bot faciasında kayıp olan 4 yaşındaki çocuk için 2 gündür arama çalışmaları devam ediyor.

Dün sabah saat 06.20 sıralarında Ayvacık ilçesi Yeşil Liman açıklarında kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede saat 06.43'te yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 25 kaçak göçmen ise sağ kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ayvacık açıklarında yaşanan bot faciası sonucu bölgede kayıp olan 4 yaşındaki çocuğu 2'nci günde havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak ve helikopter havadan, denizden Sahil Güvenlik Botları, İzmir'den Sualtı Deniz Polisi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Bot Ekibi ve Su Altı Grup Amirine bağlı dalgıçlar, karadan ise jandarma komandolar arama çalışmalarına devam ediyor. - ÇANAKKALE