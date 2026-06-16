Çanakkale'de boş apartmanda çıkan yangın korkuttu

Çanakkale'de boş bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında apartmanın kullanılmadığı ortaya çıktı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı