Haberler

Çanakkale'de boş apartmanda çıkan yangın korkuttu

Çanakkale'de boş apartmanda çıkan yangın korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi'nde boş bir apartmanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'de boş bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında apartmanın kullanılmadığı ortaya çıktı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçildi, İran'a yaptırım uygulamıyoruz

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir açıklama daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüz tanıma sistemindeki hata hayatını kabusa çevirdi! Şehir dışına çıkmaya korkuyor

Şehir dışına çıkamıyor: Nedeni duyanları şaşırttı!

Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
TRT'de büyük karışıklık! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar duyduklarına inanamadı

Maçı izlemek için TRT'yi açanlar duyduklarına inanamadı

Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nda görsel şölen: Aydınlatma direkleri leyleklerin yeni adresi oldu

Bu yolda seyahat edenler gözlerine inanamıyor!
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş
Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı