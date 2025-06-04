Çanakkale'de Bir Sitede Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Çanakkale'de bir sitenin 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında bazı vatandaşların balkon, demir korkuluklar ve pencerede korkuyla kurtarılmayı bekledikleri görüldü.

Yangın saat 07.00 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki Medi Garden 4 sitesi C Blok'ta meydana geldi. Sitenin 3'üncü katında nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı. Yangın 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı katlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevler binanın bir kısmını sararken bazı vatandaşlar dumanın etkisiyle binada mahsur kaldı. Yangın sırasında bazı vatandaşların balkon, demir korkuluklar ve pencerede korkuyla kurtarılmayı bekledikleri görüldü. Kimi kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, kimi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yangın sırasında 10 kişi dumandan etkilenerek olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrasında dışarıda bekleyen site sakinlerinden fenalaşanlar oldu. Sağlık ekipleri bu vatandaşlara müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, pencere ve korkuluklarda bekleyen kişilerin görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntüsüne yansıdı. - ÇANAKKALE