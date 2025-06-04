Çanakkale'de Bir Sitede Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Çanakkale'de Bir Sitede Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale’nin Kepez beldesindeki Medi Garden 4 sitesinin 3'üncü katında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı katlara sıçradı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de bir sitenin 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında bazı vatandaşların balkon, demir korkuluklar ve pencerede korkuyla kurtarılmayı bekledikleri görüldü.

Yangın saat 07.00 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki Medi Garden 4 sitesi C Blok'ta meydana geldi. Sitenin 3'üncü katında nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı. Yangın 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı katlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevler binanın bir kısmını sararken bazı vatandaşlar dumanın etkisiyle binada mahsur kaldı. Yangın sırasında bazı vatandaşların balkon, demir korkuluklar ve pencerede korkuyla kurtarılmayı bekledikleri görüldü. Kimi kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, kimi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yangın sırasında 10 kişi dumandan etkilenerek olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrasında dışarıda bekleyen site sakinlerinden fenalaşanlar oldu. Sağlık ekipleri bu vatandaşlara müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, pencere ve korkuluklarda bekleyen kişilerin görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntüsüne yansıdı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'den Edin Dzeko bombası

Bütün plan hazır! Real Madrid'den Dzeko bombası
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
'YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma' iddiası

YÖK'ten İstanbul Üniversitesi rektörüne soruşturma! Suçlamalar vahim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti

Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı

Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti

Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
Abouabakar'da sürpriz gelişme! Hiç beklenmedik bir yere gidebilir

Kimsenin beklemediği o takıma imza atmanın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.