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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, tarlada terkedilmiş bir araçta Cahit Özkan'ın cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yapılan müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'de bir kişi araç içinde ölü bulundu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişi araçta ölü bulundu.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi yakınlarında tarlada bir araç gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 17 KE 319 plakalı araç içinde hareketsiz halde birini buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Cahit Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Cahit Özkan'ın cansız bedeni ambulansla Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de Bir Kişi Araç İçinde Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ PELTEK - 3.Sayfa
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