Haberler

Çanakkale'de Bebek Cesedi Olayında Yabancı Uyruklu Kadın Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili jandarma, Türkmenistan uyruklu bir kadını tutukladı. Olay, 2 Kasım'da Erecek köyü Yayyeri mevkiinde ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 12 gün önce boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili jandarmanın gözaltına aldığı yabancı uyruklu kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Erecek köyü Yayyeri mevkiinde 2 Kasım tarihinde boş bir arazide yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı bir Türkmenistan uyruklu kadın tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.