Emanet verdiği altınları ödemeyen oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde iddiaya göre emanet verdiği altınları geri alamadığı gerekçesiyle tartıştığı oğlunu göğsünden bıçaklayarak öldüren baba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Çan ilçesinde meydan geldi. İddiaya göre Erkan Elmas (42), babası Muzaffer Elmas'tan (68) aldığı altınları geri ödemeyince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Muzaffer Elmas, bıçakla oğlunu göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan Erkan Elmas, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili baba Muzaffer Elmas polis tarafından gözaltına alındı. Muzaffer Elmas emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE