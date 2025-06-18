Çanakkale'de Akrobatik Motor Yarışı: 56 Bin TL Ceza

Çanakkale'de Akrobatik Motor Yarışı: 56 Bin TL Ceza
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde akrobatik hareketler yaparak motorsiklet kullanan iki şahsa toplamda 56 bin 673 TL idari para cezası verildi. Jandarma, şahısları gözaltına alarak adli işlem başlattı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde trafiği tehlikeye sokacak şekilde akrobatik hareketler yaparak motorsiklet kullanan şahıslara toplam 56 bin 673 TL idari para cezası verildi.

Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde, kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye sokacak şekilde akrobatik hareketler yaparak motorsiklet ile yarış yapan iki şahıs jandarma tarafından tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Şahısların trafikte kullandıkları 4 adet plakasız motorsiklet ekipler tarafından yediemine teslim edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara toplam 56 bin 673 TL idari para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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