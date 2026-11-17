Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamlarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-11 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları ve operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 10 bin 583 şahıs ve bin 509 araç kontrol edildi. 207 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Denetimler çerçevesinde 54 kişi hakkında adli işlem başlatılırken 8 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 86 şahıs hakkında da Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Aranan şahıslar yakalandı

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 17 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen aralarında; 22 yıl 6 ay 12 gün, 20 yıl 10 ay, 18 yıl 9 ay ve 11 yıl 21 ay 10 gün hapis cezası da bulunan toplam 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet ekiplerince gerçekleştilen aramalarda ise 56,82 gram narkotik madde, 104 adet narkotik madde içerikli hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı