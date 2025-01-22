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Çanakkale'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Bir Durum Yok

Çanakkale'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Bir Durum Yok
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AFAD, Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Afad, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Afad'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Çanakkale valisi Ömer Toraman, yaşanan depremle ilgili olarak, "Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır. Çok geçmiş olsun." açıklamasında bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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