Çanakkale'de 30 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 30 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından karada tespit edilen 30 kaçak göçmenden 12'sinin çocuk olduğu bildirildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Küçükkuyu/Koldestim) tarafından karada 12'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Küçükuyu/Koldestim) tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Karada 12'si çocuk toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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