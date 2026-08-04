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Çanakkale'de 3 Gün Boyunca Yangın Riski: Ateşe Sebebiyet Verebilecek Tüm Faaliyetler Yasaklandı

Çanakkale'de 3 Gün Boyunca Yangın Riski: Ateşe Sebebiyet Verebilecek Tüm Faaliyetler Yasaklandı
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Çanakkale'de yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin artması üzerine, 4 Ağustos Salı'dan itibaren 3 gün boyunca il genelinde hasat, balyalama, spiral ve kaynak gibi ateşe sebebiyet verebilecek tüm faaliyetler yasaklandı. Valilik, vatandaşları dikkatli olmaya ve yangın durumunda 112'yi aramaya çağırdı.

Çanakkale'de kritik hava şartları nedeniyle 3 gün boyunca yangına sebep olacak her türlü araç ve makine ile ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetlerin yapılması yasaklandı.

Çanakkale'de meteorolojik tahmin verileri ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda; 4 Ağustos Salı gününden itibaren 3 gün boyunca il genelindeki ormanlık alanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranı ve yer yer kuvvetli rüzgarların anlık hamlelerle fırtınamsı şiddete ulaşabileceği bekleniyor. Bu nedenle 3 gün boyunca il genelinde meteorolojik açıdan orman yangını riskinin yüksek olduğu öngörülüyor.

Ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklandı

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 4 Ağustos Salı gününden itibaren 3 gün süreyle Çanakkale genelinde; biçer-döver ve balya makinası kullanılarak hasat ve balyalama yapmak, açık alanda spiral, taşlama, kaynak gibi yangına sebep olacak her türlü araç ve makine ile ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetlerin yapılması yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Alınan kararların uygulanması ve gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Vatandaşlarımızın orman yangını riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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