Çanakkale'de 2 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan operasyonda 2 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek göçmenleri yakaladı ve işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim etti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Ayvacık ilçesinde kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce kara üzerinde 2 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa