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Çanakkale'de 2 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 2 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan operasyonda 2 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek göçmenleri yakaladı ve işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Ayvacık ilçesinde kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce kara üzerinde 2 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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