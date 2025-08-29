Çanakkale'de 19 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 19 Kaçak Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 10'u çocuk olan 19 kaçak göçmen yakalandı ve Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde Çanakkale Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekipleri tarafından kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler kaçak göçmenleri yaya olarak yakaladı. 10'u çocuk olmak üzere toplamda 19 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
