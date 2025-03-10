Çanakkale'de 13 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada toplam 13 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 4'ü çocuk. İşlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada 4'ü çocuk toplam 13 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Babakale/Koldestim) tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Karada 4'ü çocuk toplam 13 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa