Çanakkale'de 11 Orman Yangını: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 11 orman yangınıyla ilgili olarak taksirle yangına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Yangınların elektrik direkleri ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklandığı belirlendi.

Çanakkale'de 11 orman yangınıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de meydana gelen 11 orman yangınıyla ilgili taksirle yangına sebep olan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı. Yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve 3 biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında taksirle yangına neden olan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınlara sebep olanları ağır cezai müeyyidelerin beklediğini, kolluk kuvvetlerinin de bu konuda ciddi tedbirler aldığını açıkladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak

İsrailli bakandan korkunç tehdit! Sözleri hükümeti bile rahatsız etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Füzelerin vurduğu şehirden kaçış başladı! Kilometrelerce kuyruk
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Savaşta 4. gün! Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor
Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı

Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.