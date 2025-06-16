Çanakkale'de 11 Orman Yangını: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 11 orman yangınıyla ilgili olarak taksirle yangına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Yangınların elektrik direkleri ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklandığı belirlendi.
Çanakkale'de 11 orman yangınıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de meydana gelen 11 orman yangınıyla ilgili taksirle yangına sebep olan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı. Yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve 3 biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında taksirle yangına neden olan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınlara sebep olanları ağır cezai müeyyidelerin beklediğini, kolluk kuvvetlerinin de bu konuda ciddi tedbirler aldığını açıkladılar.