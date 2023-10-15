Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

- Bayramiç'te 10 yaşındaki Mehmet tarlada ölü bulundu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 10 yaşındaki Mehmet Sıtkı Gültekin tarlada ölü bulundu.

Olay saat 17.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Aktaş'a ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan Hasan ve Rukiye Gültekin çiftinin oğlu Mehmet Sıtkı Gültekin, tarlanın yanında oyun oynuyordu. Tarlada çalışan başka bir işçi Mehmet Sıtkı Gültekin'in hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirilen Mehmet Sıtkı Gültekin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Sıtkı Gültekin'in cenazesi ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.