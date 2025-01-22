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Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Gemilere Kapandı

Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Gemilere Kapandı
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Çanakkale Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 06.17 itibarıyla çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesi, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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