Çanakkale Boğazı'nın rengi değişti; Avrupa Yakası mavi olarak kaldı
Çanakkale Boğazı, sağanak yağış sonrası çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Dron ile çekilen görüntüler, boğanın mavi kalan Avrupa Yakası ile birlikte değişen rengini ortaya koydu.
Çanakkale Boğazı'nda denizin bir bölümü, sağanak yağış sonrası farklı bölgelerden boğaza akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Boğazın renginin değiştiği dron ile görüntülendi.
Çanakkale'de fırtına ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, farklı bölgelerden denize döküldü. Çamurlu su, fırtınanın etkisiyle boğaza yayıldı. Boğaz'ın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı. Denizin değişen rengi sabahın ilk ışıklarıyla beraber dron ile havadan görüntülendi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa