Çanakkale Boğazı'nda içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne kurtarıldı

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılarak Bozcaada İskelesi'ne yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne Sahil Güvenliğe ait bot ile yedeklenerek Bozcaada İskelesi'ne yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Bozcaada açıklarında içinde 2 kişi bulunan yelkenli makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenliğe ait 'TCSG-908' botu sevk edildi. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalar neticesinde ulaşılan kişiler ve tekne 'TCSG-908' botu tarafından yedeklenerek Bozcaada İskelesi'ne yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
