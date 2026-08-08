Çanakkale'de sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu ile yedeklenerek Eceabat’ta emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu ile yedeklenerek Eceabat'ta emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde içinde 4 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat'ta emniyete alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı