Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 7 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile kurtarılarak marina'ya yanaştırıldı. Teknenin kaptanı durumu ilgili birimlere bildirdi.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Güzelyalı önlerinde içinde 2 kişinin bulunan 7 metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu ÇanakkaleBoğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYIEM-1' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

'KIYIEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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