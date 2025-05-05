Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya ulaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda dün Kepez önlerinde, içinde 5 kişi bulunan tekne makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa