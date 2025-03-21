Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan 'Greta' Kontenyer Gemisi Demirletildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada Yeniköy açıklarında makine arızası yapan Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Greta' isimli konteyner gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na giden Belize bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Greta' isimli konteyner gemisi dün Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada Yeniköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-18' bölgeye sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

Bozcaada açıklarında makine arızası giderilemeyen gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE