Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Geçiren Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 24 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek Karanlık Liman bölgesinde emniyet altına alındı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 24 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Karanlık Liman bölgesinde emniyet altına alındı.
Çanakkale Boğazı'nda Kumkale önlerinde 24 metre uzunluğunda, içinde 2 kişi bulunan tekne makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Karanlık Liman bölgesinde emniyet altına alındı. - ÇANAKKALE