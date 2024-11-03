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Çanakkale Boğazı'nda Gemilere Geçiş Yasağı

Çanakkale Boğazı'nda Gemilere Geçiş Yasağı
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Kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle Çanakkale Boğazı, maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemilere çift yönlü geçiş yasaklandı.

Çanakkale Boğazı, kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Saat 16.00 itibariyle Çanakkale Boğazı kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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