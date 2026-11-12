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Çanakkale Bayramiç'te eski eşinin bıçakladığı 49 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Çanakkale Bayramiç'te eski eşinin bıçakladığı 49 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde lokantada eski eşi F.U. (60) tarafından bıçakla ağır yaralanan 49 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü ÇOMÜ Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan F.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de işyerinde eski eşi F.U. (60) tarafından bıçakla ağır yaralanan 49 yaşındaki Aysel Sakaldaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. F.U. eski eşi Aysel Sakaldaş'a (49) ait lokantaya geldi. Çıkan tartışmada F.U., Aysel Sakaldaş'ı yanında getirdiği bıçakladı ağır yaraladı. Polis tarafından yakalanan zanlı F.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır yaralı olarak ÇOMÜ Hastanesi yoğun bakımda tedavisi devam eden Aysel Sakaldaş ise hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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