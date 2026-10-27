Çanakkale Ayvacık'ta yağışlı havada takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Çanakkale Ayvacık'ta yağışlı havada takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı. Ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Çanakkale-İzmir karayolunun Ahmetçe sapağı mevkiinde meydana geldi. Sezai Can Ö. idaresindeki 06 FSS 918 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ahmetçe Çaltepe yolu üzerine doğru takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı