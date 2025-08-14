Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının büyümesiyle birlikte 5 uçak ve 4 helikopter de bölgeye sevk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ayvacık ilçesi Çaltı köyünde saat 15.15 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yaptığı açıklamada, "Çanakkale Ayvacık Çaltıköy'de başlayan yangına, 5 uçak, 4 helikopter ile havadan, 9 arazöz, 2 dozer, 5 diğer araçlar ve 85 personel ile hızlıca müdahale edilmiştir. Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköy'lü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

