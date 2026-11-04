Çanakkale Ayvacık'ta kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası için arama sürüyor

Çanakkale Ayvacık'ta kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası için arama sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyünde yaşayan alzaymır hastası 80 yaşındaki Zeynep Öztürk, 2 Kasım günü kayboldu. Jandarmanın bölgedeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda başlattığı arama çalışmalarına AFAD ve AKUT ekipleri de destek veriyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 Kasım günü kaybolan alzaymır hastası 80 yaşındaki Zeynep Öztürk'ü arama çalışmaları devam ediyor.
Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyünde yaşayan alzaymır hastası Zeynep Öztürk (80), 2 Kasım günü kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekiplerince bölgedeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmalarına AFAD ve AKUT ekipleri de destek veriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı