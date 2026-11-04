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Çanakkale Ayvacık'ta kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası için arama sürüyor

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Çanakkale Ayvacık'ta kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası için arama sürüyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyünde yaşayan alzaymır hastası 80 yaşındaki Zeynep Öztürk, 2 Kasım günü kayboldu. Jandarmanın bölgedeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda başlattığı arama çalışmalarına AFAD ve AKUT ekipleri de destek veriyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 Kasım günü kaybolan alzaymır hastası 80 yaşındaki Zeynep Öztürk'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyünde yaşayan alzaymır hastası Zeynep Öztürk (80), 2 Kasım günü kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekiplerince bölgedeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına AFAD ve AKUT ekipleri de destek veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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