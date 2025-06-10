Çanakkale Ayvacık'ta 52 Kaçak Yapı Yıkıldı

Çanakkale Ayvacık'ta 52 Kaçak Yapı Yıkıldı
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Çanakkale İl Özel İdaresi, Ayvacık ilçesinde tespit edilen 52 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kaçak yapılaşmaya karşı kararlı mücadele devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İl Özel İdare ekiplerince 52 kaçak yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanlarında bulunan kaçak yapı ve yapılaşmalarla ilgili mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ayvacık ilçesinde Mayıs ayı boyunca tespit edilen 52 kaçak yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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