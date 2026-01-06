Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 14.28'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.49 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 14.28'de merkez üssü Ege Denizi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 17.49 kilometre derinliğinde meydana geldi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa