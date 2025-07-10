Çanakkale Açıklarında Yasa Dışı Göçmen Operasyonu

Çanakkale Açıklarında Yasa Dışı Göçmen Operasyonu
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Bozcaada açıklarında bir kargo gemisinde saklanan 3 Fas uyruklu göçmen, gemi kaptanının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen göçmenler gemi kapatanının ihbarıyla Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Karadeniz Ereğli'den İngiltere'ye giden, Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 'Kevser S' isimli kargo gemisinin kaptanı dün sabaha karşı Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında geminin içinde yabancı uyruklu göçmenler olduğunu fark etti. Kaptan durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Batı Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 16' Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemide saklanan 3 Fas uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin Sahil Güvenlik'teki idari işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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