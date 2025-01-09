Çanakkale Açıklarında 36 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 36 kaçak göçmen, 15 çocuk dahil olmak üzere yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 36 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 15'i çocuk olmak üzere toplam 36 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE