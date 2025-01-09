Çanakkale Açıklarında 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 36 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 15'i çocuk olmak üzere toplam 36 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE