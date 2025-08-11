Çanakkale Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içinde 18 çocuk ile birlikte toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili merkeze teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'KB-208' tarafından hareket halindeki lastik bot içerisinde 18'i çocuk olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

