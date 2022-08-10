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Son dakika haberleri! Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

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Son dakika haberleri! Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Ayşe Korur, toprağa verildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Ayşe Korur, toprağa verildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta dün meydana gelen olayda Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek kayınpederinin evine girdi. Ayşe Korur'u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayşe Korur, bugün Ezine ilçesi Zeytinli Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

(Erol Güngördü/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Çay 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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