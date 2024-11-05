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Can Tunaboylu'ya Darp Cezası: 1 Yıl 9 Ay Hapis

Can Tunaboylu'ya Darp Cezası: 1 Yıl 9 Ay Hapis
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'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılanan 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu'nun, sevgilisi şarkıcı Aybike Çelik'i darp ettiği gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Can Tunaboylu ve müşteki Aybike Çelik katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Tunaboylu, müştekiyi kasten yaralamadığını ve zorla tutmadığını söyleyerek, "Sonrasında da 2 hafta boyunca ilişkimiz devam etti. Hastaneye götürmek istediğimde kendisi kabul etmedi. Kolunu da o sürede kullanabiliyordu, kırık gibi değildi. Beni sosyal medyada linç ettikten sonra yüzlerce paylaşım yaptı, bir kere cevap vermedim. Ben sizin adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Tunaboylu hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, "hakaret" suçundan ise beraat kararı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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