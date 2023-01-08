Çamura saplanan traktörün tekerinden fırlayan kütük ölüme neden oldu 3. Sayfa Haberleri Samsun'da çamura saplanan traktörün tekerinin altından fırlayan kütüğün kafasına çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Samsun'da çamura saplanan traktörün tekerinin altından fırlayan kütüğün kafasına çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 19.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan traktörü ile evine dönen Kaşif Özdemir'in traktörü çamura saplandı. Traktörü kurtarmak için tekerinin altına koyduğu kütük fırlayınca kafasına çarpan Kaşif Özdemir ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ağcagüney Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

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