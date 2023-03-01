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Çamur ile yakayı ele verdiler

3. Sayfa Haberleri

Çamur ile yakayı ele verdiler

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Yörüktepe mevkii ve Kıyıköy beldesi yakınlarında jandarma ekipleri şüpheli araçlar üzerinde uygulama yaptı. Yörüktepe mevkiinde durdurulan bir araçta bulunan 2 şüphelinin üstlerinin çamurlu olduğunu fark eden ekipler harekete geçti. Ekipler araçta yaptığı aramada kontrolde el dedektörü, mini dedektör, ahşap saplı kazma, murç ve kürek ele geçirdi.

Kıyıköy beldesi yakınlarında ise ekipler durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada dedektör, hilti, şarjlı matkap, dijital boşluk arama çubuğu ele geçirildi.

Kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli hakkında adili işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler

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