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Çamlıbel Geçidi'nde Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

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Tokat ile Sivas'ı bir birine bağlayan Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Tokat ile Sivas'ı bir birine bağlayan Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tokat'ta öğle saatlerinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tokat ile Sivas'ı bir birine bağlayan bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalan sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kimi ağır tonajlı araçların sürücüleri yolda kaldı. Ağır tonajlı araçların geçişleri kontrollü şekilde sağlanıyor. Karayolları ekiplerinin temizleme çalışmaları sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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