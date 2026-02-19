Teravih namazında camiye torpil attı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde teravih namazı sırasında camiye torpil atan 15 yaşındaki M.T., polis tarafından yakalandı. Olayın ardından ailenin de dahil olduğu yasal işlemler başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün ilk teravih namazının kılındığı sırada bir çocuk camiye torpil attı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, çalışma başlatan polis ekipleri torpil atan çocuğu yakaladı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Camii'nde meydana gelen olayda; dün akşam Ramazan ayının ilk teravih namazının kılındığı sırada bir çocuk elindeki torpili ateşledikten sonra camiye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar ve araştırmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T (15) yakalandı.
M.T. ve ailesi hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yerine getirildiği bildirildi.