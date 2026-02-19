Haberler

Teravih namazında camiye torpil attı

Teravih namazında camiye torpil attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde teravih namazı sırasında camiye torpil atan 15 yaşındaki M.T., polis tarafından yakalandı. Olayın ardından ailenin de dahil olduğu yasal işlemler başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün ilk teravih namazının kılındığı sırada bir çocuk camiye torpil attı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, çalışma başlatan polis ekipleri torpil atan çocuğu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Camii'nde meydana gelen olayda; dün akşam Ramazan ayının ilk teravih namazının kılındığı sırada bir çocuk elindeki torpili ateşledikten sonra camiye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar ve araştırmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T (15) yakalandı.

M.T. ve ailesi hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yerine getirildiği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret