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"Camiye gidiyorum" diyerek evden çıkan adam parkta ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Konya'da sabah saatlerinde evden camiye gitmek için çıkan 58 yaşındaki adam, yakınları tarafından parkta ölü bulundu.

Konya'da sabah saatlerinde evden camiye gitmek için çıkan 58 yaşındaki adam, yakınları tarafından parkta ölü bulundu.

Olay, saat 08.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Uçurum Sokak'taki Kosova Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Kılınç (58) sabah namazına gitmek için evinden çıktı. Yakınları, namaz saati geçmesine rağmen eve dönmeyen Yüksel Kılınç'ı aramaya çıktı. Kılınç'ı cami yakınındaki parkta baygın halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk

kontrolünde Yüksel Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kılınç'ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu Kosova Konya 3. Sayfa Haberler

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