Camini çatısından düşen ustalardan birisi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Camini çatısından düşen ustalardan birisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Camini çatısından düşen ustalardan birisi hayatını kaybetti

Uşak'ta Banaz ilçesinde tamirat için çıktıkları caminin çatısından aşağıya düşen iki ustadan birisi öldü, diğeri ise yaralandı.

Uşak'ta Banaz ilçesinde tamirat için çıktıkları caminin çatısından aşağıya düşen iki ustadan birisi öldü, diğeri ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; çatı ustası Mehmet Çelebi (59) ve Ahmet Çelik, Banaz'ın Dilek Mahallesi'nde bulunan Fatih Camisinde çatı onarımıyla ilgilenirken henüz bilinmeyen bir nedenle dengelerini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Çelebi, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken; Ahmet Çelik'in durumunun ise hafif olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Çelebi Banaz Uşak Ölü 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title