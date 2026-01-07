Haberler

Camide çekilen görüntüler tepki toplamıştı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Camide çekilen görüntüler tepki toplamıştı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Güncelleme:
Konya'daki bir camide dans eden genç kadın, Antalya'da gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

Konya'da bir camide çekilen ve büyük tepki çeken görüntülerle ilgili Antalya'da gözaltına alınan genç kadın, emniyetteki ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Aziziye Camii'nde çekildiği belirtilen, genç bir kadının camide bir erkeğin yanında dans ederek uygunsuz davranışlar sergilediği ve 'Manitayı camide bile darlama işi' başlığıyla paylaşılan görüntüler büyük tepki toplamıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda yer alan şahıslar hakkında resmi soruşturma başlatıldığını duyururken, Antalya'da ikamet ettikleri, Konya'ya ise yakın zamanda geldikleri öğrenilen 2 şahıstan A.Ö. (21) dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete getirilen ve ifadesi alınan A.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, hakkında TCK 216/2 maddesinden 'Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
