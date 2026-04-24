Cami yaptıran hayırsever iş insanlarına takdir belgesi takdim edildi

Afyonkarahisar'da cami yaptıran hayırsever iş insanlarına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş imzası ile gönderilen 'Takdir Belgeleri' takdim edildi.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu Merkez Ataköy Mahallesinde cami yaptıran Çakıcıoğlu Ailesinden İsmail Genç'i, ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) yerleşkesinde cami yaptıran Şuayip Demirel'i ziyaret etti. Müftü İmamoğlu, hayırsever iş insanlarına ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş imzası ile gönderilen belgelerini takdim ederek, teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

