Cami minaresinden sarkan sac levhayı itfaiye indirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cami minaresinden sarkan sac levhayı itfaiye indirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Cami minaresinden sarkan sac levhayı itfaiye indirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fırtına sebebiyle caminin minaresinden sökülerek sarkan sac levhayı itfaiye ekipleri indirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fırtına sebebiyle caminin minaresinden sökülerek sarkan sac levhayı itfaiye ekipleri indirdi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçede etkili olan fırtına sırasında cadde üzerinde bulunan bir caminin minaresindeki sac levha olduğu yerden söküldü. Levhanın aşağıya doğru sarktığını gören vatandaşlar, tehlike arz ettiği için durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, levhayı bulunduğu yerden indirebilmek için çalışma başlattı. Merdivenli araç ile minareye çıkan ekiplerin çalışmaları sonrasında, levha tehlike oluşturmadan bulunduğu yerden indirildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye Fırtına Gebze 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title