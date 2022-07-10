Yerde unutulan çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki çocuk hastanelik oldu Bursa'da evde yerde unutulan bidondan çamaşır suyu içen 1 buçuk yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. İnegöl ilçesinde evde oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki çocuk., yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti. Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ Buradaki ilk müdahalenin ardından çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - 3. Sayfa İnegöl 3. Sayfa Haberler

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