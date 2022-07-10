Yerde unutulan çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yerde unutulan çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bursa'da evde yerde unutulan bidondan çamaşır suyu içen 1 buçuk yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

İnegöl ilçesinde evde oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki çocuk., yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti. Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Buradaki ilk müdahalenin ardından çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - 3. Sayfa

İnegöl 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title