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Adıyaman'da çamaşır makinesi yangını paniği

Adıyaman'da çamaşır makinesi yangını paniği
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Adıyaman’da bir evde çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da bir evde çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Fatih Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir evde çıktı. İddiaya göre çamaşır makinesinin elektrik aksamında başlayan yangın nedeniyle ev sakinleri panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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