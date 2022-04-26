Bursa'da bir kadın çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da çamaşır asmak için terasa çıkan 47 yaşındaki kadın, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır asmak isteyen kadının bir anlık ihmali sonucu ağır oldu.
Olay, Mesudiye Mahallesi Sırma Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre çamaşır asmak için terasa çıkan Zemine Yıldırım, yürürken fark etmediği asansör boşluğuna düştü.
10 METRE YÜKSEKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Yıldırım, ağır yaralandı. Düştükten sonra bağırarak yardım isteyen kadının sesini duyan apartman sakinleri, yardıma koştu.
DUVAR KIRILARAK BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI
Duvar kırılarak bulunduğu yerden çıkarılan Yıldırım, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zemine Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - 3. Sayfa